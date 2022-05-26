Kur'an kursu öğrencileri doyasıya eğlendi

Hakkari İl Müftülüğüne bağlı Hacı Mustafa Kur’an Kursunda öğrenim gören 46 grubu öğrencileri doyasıya eğlendi.
Hakkari Belediye Başkanlığına ait Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinde buluşan öğrenciler, öğreticileri Ayşe Ertaş nezaretinde çeşitli oyunlar oynayarak senenin yorgunluğunu üzerlerinden atma fırsatı buldular. Çocukların, eğitim öğretim sezonu boyunca Kur’anı Kerim ve dini bilgileri öğrenmenin yanında çeşitli oyunlar oynayarak günlerini geçirdiklerini belirten kurs öğreticisi Ayşe Ertaş, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onları bugünden ne kadar güzel eğitirsek geleceğimizden o kadar emin olabiliriz. Sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür. Çocuklara, oyun merkezinde oyun oynama fırsatı verdikleri için belediye başkanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinliğe katılan çocuklar da, eğlenmelerine vesile olan Ayşe öğretmenleri ile belediye yetkililerine teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.