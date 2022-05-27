Hakkari’ye taş görünümlü belediye hanı

Hakkari Belediyesi, halk pazarını yıkarak yerine 32 iş yeri, lokanta, kafeterya ve umumi WC’nin bulunacağı taş görünümlü belediye hanı inşa edilecek.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eski belediye halk pazarında kalan esnafla bir araya gelerek yeni belediye hanı yapılacağı için pazarı boşaltmaları konusunda uyardı. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, halk pazarında bulunan esnafla görüşerek en geç 10 Haziran’a kadar iş yerlerini boşaltmalarını istedi. Demir, “Buradaki esnaf mağdur edilmeyecek. Eski valilik binası yanındaki halk pazarında kendilerine yer tahsis edilecektir” dedi.

Kentte yenilikler yapmaya devam eden Hakkari Belediyesi, içerisinde 32 iş yeri, lokanta, kafeterya ve umumi WC’nin bulunduğu bin 500 metre kare kapalı alana sahip taş görünümlü belediye hanının ihalesini yaparak süreci tamamladı. Sözleşmeye müteakip 15 Haziran’da çalışmalara başlanması planlanıyor.

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