Hakkari’de 'Türk Mutfağı Haftası' konulu söyleşi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2127 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle Hakkari’de bir söyleşi düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşiye İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu katıldı. Söyleşi programı nedeniyle; Şef Şükrü Güneş tarafından gençlere Türk Mutfağı tarihçesi, Türk Mutfağı yemekleri üzerine sunum ve söyleşi yapıldı.
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