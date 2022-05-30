Yüksekova’da kaldırım yapım çalışması

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi’nin kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan’ın incelemelerinden sonra, ilçede havaların ısınmasıyla İpekyolu Caddesi'nde kaldırım yapım çalışmalarına başlandı. Yapılacak kaldırımlarla ilçenin modern bir görünüm kazanacağını belirten İnşaat Mühendisi Cihat Ertuğrul, “Askerlik Şubesinden Abdullah Canan Köprüsü’ne kadar ki kısmı bitirmeyi planlıyoruz. Yüksekova’yı güzel bir görüntüye kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Yüksekova için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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