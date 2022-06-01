Vali Akbıyık: "Allah'a şükür terör bitiyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık: "Allah'a şükür terör bitiyor"

İHA

Vali Akbıyık: "Allah'a şükür terör bitiyor"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, önümüzdeki günlerde Hakkari'nin ve Türkiye'nin terör diye bir gündemi olmayacağını ifade ederek, “Allah'a şükür terör bitiyor” dedi.
Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesindeki güvenlik korucularına "Hizmet İçi Eğitim" seminer verildi. İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen eğitim programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra güvenlik korucularına ilişkin hazırlanan sinevizyon gösterimi ise devam etti.
Programda konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, güvenlik korucularının terörün başladığı 1984 yılından beri büyük görevler ve fedakarlıklar yaptıklarını belirterek, “Bugün de Allah'a şükür terör bitiyor. Hakkari'de de bitiyor, ülkemizde de bitiyor. Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde yurt içinde jandarmamızın, emniyetin, sizlerin büyük mücadelesiyle terör bitiyor” dedi.
Sınır ötesi operasyonlarla ülkeye tehdit oluşturan teröristlerin yok edildiğini ifade eden Vali Akbıyık, önümüzdeki günlerde Hakkari'nin ve Türkiye'nin terör diye bir gündemi olmayacağını söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari'de 4 yıldır terör örgütüne katılım olmadı ve terörist sayısı da çok az. Bu da başta jandarmamızın, emniyetimizin ve sizlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik korucularının büyük emekleri, gayretleri ve fedakarlıklarıyla olmuştur. Türkiye'nin en çok şehit veren ili Hakkari. 2 binin üzerinde şehidimiz var. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz. 365 civarı da güvenlik korucumuz bu toprakları vatan yapmak için şehit olmuşlardır. Hepsine Allah'tan rahmet, gazilerimize huzurlu, sağlıklı, güzel bir ömür diliyoruz" şeklinde konuştu.
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ise bölücü terör örgütünün 1984'ten sonra Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde silahlı terör eylemlerini artırması ve bölge halkına yönelik katliamlara girişmesi üzerine güvenlik güçleriyle birlikte vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla güvenlik koruculuğu sisteminin kurulduğunu söyledi. Karaman, "İller İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2016 yılında genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Koruculara Daire Başkanlığı, korucularımızın temel meseleleriyle yakından ilgilenmektedir. Bugün itibariyle ülkemiz genelinde 32 ilimizde 57 bin 543 güvenlik korucusu, 17 bin 774 gönüllü güvenlik korucusu görev yapmaktadır. Hakkari'de 147'si kadın olmak üzere 7 bin 389 güvenlik korucusu, 453 gönüllü güvenlik korucusu görev yapmaktadır" diye konuştu.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Enes Kala da, katılımcılara milli ve manevi değerler üzerine, İçişleri Bakanlığı Korucular Şubesinden Emre Baran ise terör örgütünün faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verildi.
Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari ve Çukurca ilçesinden çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pinyanişi Aşireti'nin yeni lideri Ali İhsan Zeydan oldu
YEREL HABERLER Pinyanişi Aşireti'nin yeni lideri Ali İhsan Zeydan ...
Vali Akbıyık: “Hakkari tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Hakkari tarihinin en büyük ...
Çukurca'da okullar arası bilgi yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Çukurca'da okullar arası bilgi yarışması yapıldı
Yüksekova’da kaldırım yapım çalışması
YEREL HABERLER Yüksekova’da kaldırım yapım çalışması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.