İki grubun sopalı kavgasına özel harekat polisi müdahale etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sopalı kavga çıktı. Özel harekat polisinin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli Hükümet Konağı yakınında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında çıkan ve sopaların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Özel harekat polisinin havaya ateş açarak ayırdığı kavga, cep telefonuyla anbean kaydedildi. Kavgayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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