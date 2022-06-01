Hakkari'de göçükte mahsur kalan madenci kurtarıldı

Hakkari'de madende meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan işçi kurtarma ekibinde bulunan herkese teşekkür etti.



Edinilen bilgiye göre, göçük akşam saatlerinde Hakkari merkez Kavaklı köyü bölgesindeki bir maden ocağında meydana geldi. Madende çalışan A.S. isimli işçi galeride meydana gelen göçükten dolayı mahsur kaldı. Durumun Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine tüm birimler harekete geçti. Hakkari AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve beraberindeki ekibi, UMKE, Jandarma, Hakkari ve Çukurca ilçesindeki itfaiye ekipleri göçük bölgesine kısa sürede ulaştı. Deneyimli firma madencileri ile kurtarma ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu göçükte mahsur kalan A.S. isimli işçi kurtarılarak alkışlar eşliğinde ambulansa alındı. Sağlık durumu iyi olan işçi kurtarma ekibinde bulunan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.