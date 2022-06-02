Hakkari polisi sevmeye ve sevindirmeye devam ediyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri sevindirmeye devam ediyor.

Hakkari merkez başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerde eğitime olan desteğini sürdürmeye devam eden Hakkari polisi, bu defa Şemdinli ilçesindeki öğrencileri sevindirdi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Şemdinli ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda ‘Kitap Okuma Etkinliği’ düzenledi. Burada öğrencilerle bir araya gelen Hakkari polisi, onlarla yakından ilgilendi.

4/A sınıfı öğrencilerinden Berfin Ada Alkan isimli öğrencinin doğum gününü kutlayan Hakkari polisi, daha sonra öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ise bu güzel etkinlikten dolayı Hakkari ve Şemdinli polisine teşekkür etti.

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