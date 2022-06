Yüksekova’da ‘atlı gelin’ geleneği

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde temsili olarak yapılan atla gelin getirme, renkli görüntülere sahne oldu.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde yapılan ‘atla gelin getirme geleneği’ yoğun ilgi gördü. Temsili olarak hazırlanan gelin, at üzerinden bir kilometre boyunca yöreye has şarkılar eşliğinde Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi önüne getirildi. Burada bekleyen damadın desteğiyle attan indirilen gelin, kendisini bekleyen kalabalıkla hayal çekti.

Damat tarafını temsil ettiklerini belirten Usta Öğretici Muhsin Rendan, “Biz hemen hemen her sene yıl sonu sergileri yapıyoruz. Bu sene unutulmuş geleneklerimizi yaşatmak istedik. 40 yıl önce gelinler at üzerinden damat evine getirilirdi. Biz de bu geleneği yaşattık. Yoğun ilgi gördük. Şu anki nesillerin bunu görmesi onları da mutlu etti” dedi.

Halk Oyunları Antrenörü Hüsnü Dikçe ise temsili sağdıç olduğunu ifade ederek, “40 yıl önce ki adetlere uygun bir şekilde gelinimizi at üzerinden getirdik. Yöremize ait türküler eşliğinde çekilen halaylar güzel görüntüler oluşturdu. Şu an sergimiz çok güzel bir şekilde geçiyor. Bu 40 yıllık gelenek sergimize renk kattı” ifadelerini kullandı.

At üzerinde gelin gören vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

