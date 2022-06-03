Hakkari Üniversitesinde ‘Teknokent’ tanıtımı

Hakkari Üniversitesi öncülüğünde TOBB Hakkari ve Van Kadın Girişimciler Kurulu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Teknokent işbirliği ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, Van Teknoket Uzmanı Şilan Akbaş, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin, daire başkanları, akademik idari personel ve öğrenciler katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, üniversitesanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bundan dolayı Van Teknokent’in bu bağlamda yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Tabi dünyada ve ülkemizde nüfusun yarısından fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Üniversite olarak Hakkari’de eğer bir şeyler yapılacaksa muhakkak kadın eli buna değsin istiyoruz. Çünkü bunun daha düzenli ve güzel olacağına inanıyorum. Her bölgenin kendine göre zenginlikleri var. Biz de mümkün olduğunca bölgenin zenginliklerini ve potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da üniversitesanayi işbirliği ile mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle’nin girişimcilik tecrübelerini dinleyicilerle paylaşmasının ardından Uzman Şilan Akbaş tarafından Van Teknokent'in tanıtımı yapıldı.

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