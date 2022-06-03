Hakkari Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Hakkari Üniversitesinde 20212022 akademik yılı mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 32 yıl önce yaşadığı mezuniyet heyecanını yeniden yaşadığını söyledi. Vali Akbıyık, "Göreve başladığımızda Hakkari Üniversiteye giriş sınavlarında 82 ikinci sıradaydı. Yurt dışından da sonra geliyordu. Ama geçen yıl ki verilere göre sanırım 10'a yakın vilayeti geride bıraktık. Her alanda çok başarılı çocuklarımız çıkıyor. Mesele sadece sınav değil, eğitimin kalitesi de önemli. Uluslararası projelerde şu anda 50 öğrencimiz Avrupa'da çeşitli projelerle diğer ülkelerle beraber eğitim alıyorlar, projelerini gerçekleştiriyorlar. Ayrıca kentte 43 yeni okul yapıldı. Eğitimin kalitesi giderek artacak" dedi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise salgından sonra öğrencilerle beraber böyle bir törende bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Üniversitenin yapılaşması ve kuruluş aşamasını tamamlamasıyla ilgili epeyce mesafe aldıklarını söyleyen Pakiş, "Akademik anlamda kurulması gerekli olan akademik birimlerin hemen hemen tamamını kurduk. Bu sene birkaç doktora programını açmayı hedefliyoruz inşallah onları da açarız. Yüksekova ile ilgili atmamız gereken epeyce mesafe var. Yüksekova Meslek Yüksek Okulumuz Yüksekova'nın yer üstü ve yer altı kaynaklarını, sosyolojisini, coğrafyası ve oradaki var olan zenginlikler üzerinden yeni bir kurgu yapıyoruz. Orada da çok kısa bir süre içerisinde Hakkari'de aldığımız mesafeyi alabileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Başarılı öğrencilere belge ve hediyeler verilmesinin ardından Vali Akbıyık ve beraberindekiler açılan sergiyi gezdi. Ardından kep atan öğrenciler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde kol kola girerek halay çektiler.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, dekanlar, bölüm başkanları, akademik personel, kurum çalışanları, öğrenciler ve velileri katıldı.

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