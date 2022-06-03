Müdür Gür: "Okullarımız LGS'ye hazır"

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okulların Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazır olduğunu söyledi.

5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesi Hakkâri merkeze bağlı ortaokul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilal Gür; fen, sosyal bilimler, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerine öğrenci yerleştirilmesi amacıyla düzenlenen LGS sınavının Hakkari’deki 102 okulda 5 bin 204 öğrencinin katılımı ile yapılacağını söyledi. Gür, "Kurum müdürlerimiz ile yaptığımız toplantıda alınması gereken önlemler hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Öğrencilerimizin sınav esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için gerekli tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Emekleri geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize ise başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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