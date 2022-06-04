Yüksekova doğalgaza kavuşuyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinin kısa zamanda doğalgaza kavuşacağı müjdesini verdi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Vali Akbıyık, doğalgazın Yüksekova'ya gelmesi için hassasiyetle çalışmaları takip edeceklerini belirterek, “Yüksekova ilçesi doğalgaz boru hattının kalan işlerinin tamamlatılması yapım işi sözleşmesi, 22 Şubat 2022 tarihinde imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. İnşallah en kısa zamanda Yüksekova’mızın doğalgaza kavuşması için konuyu hassasiyetle takip ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.