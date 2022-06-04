Haziran ayında karla mücadele çalışması

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Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası zirvesinde karla mücadele sürüyor.

Kent merkezinden 17 kilometre mesafede bulunan Berçelan Yaylası’ndaki içme suyu şebekelerinin arızalanması sonucu karla kaplı zirvedeki yolun açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi harekete geçti. Yer yer 3 metre karın bulunduğu Berçelan Yaylası’ndaki karla mücadele çalışması sonucu yol açılarak şebekelerin bulunduğu bölgeye ulaşıldı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki mahalleyi susuz bırakan arızayı bulmak için çalışma başlattı.

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