Hakkari 3 bin 500 rakımda zorunlu su çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri kentin daha sağlıklı su alması için 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasında çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kentin daha sağlıklı su alması için 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasında çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları yer yer içme suyu hatlarının yerinde çıkmasına neden oluyor. Yer yer arıza veren su şebekelerinin yeniden onarılması için belediye ekipleri 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Halen karla kaplı olan yüksek rakımlı tepelerin yolunu yeniden ulaşıma açarak arızaya ulaşmaya çalışan belediye ekipleri, er yer zor anlar yaşıyorlar. Son günlerde hatların yerinde çıkması nedeniyle bazı mahalle sularının bulanık aktığı şikayetlerini aldıklarını ifade eden Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kent merkezine sağlıklı su vermek için ekiplerinin canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü belirttiler.

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