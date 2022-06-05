Çanakkale`den Hakkari'ye yerli turist ziyareti

Çanakkale`den Hakkari'ye gelen turist kafilesi bölgeye hayran kaldı.

Türkiye'nin birçok ilini ziyaret eden ve Çanakkale`den Hakkari'ye gelen 35 kişilik yerli turist şehir girişinde bulunan tabelanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Daha sonda Hakkari kent merkezine gelen yerli turistler, çarşı merkezini dolaşarak vatandaşlarla birlikte sohbet ettiler. Hakkari esnaflarından Cindi Engin, yerli turistlerle yakında ilgilenerek kendilerine çay ikramında bulundu. Yerli turistler Hakkari'yi çok beğendiklerini belirterek, insanlarının çok sıcak kanlı olduğunu belirttiler. Kendilerini ağırlayan ve çay ikram eden esnaf Cindi Engin ile bir süre sohbet eden yerli turistler Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir misafir perverliğin olmadığını ifade ederek, Engin'e teşekkür ettiler. Zamanlarının çok kısıtlı olduğunu belirten turistler, ileriki tarihlerde tekrar Hakkari'ye geleceklerini belirttiler. Yerli turistler Biçer Mahallesinde bulunan tarihi meydan medresesini ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.