Yüksekova'da, 51 kilo eroin ele geçirildi

5 aylık fark belli oldu! Memuru ve emekliyi ilgilendiren hesap...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide çuvallar içinde 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyü Tatlıcak mezrası kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. Bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde arazide 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi. Uyuştucu ticareti şüphelilerinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-06-05 15:00:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.