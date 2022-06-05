Yüksekova'da, 51 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide çuvallar içinde 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyü Tatlıcak mezrası kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. Bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde arazide 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi. Uyuştucu ticareti şüphelilerinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-06-05 15:00:17
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