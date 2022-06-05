Hakkari'de 'Türkiye çevre haftası' etkinlikleri

Hakkari Valiliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce etkinlik düzenledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği çerçevesinde ‘’Temiz Bir Hava İçin Pedallıyoruz’’ sloganı ile bisikletli öğrenci gurubu, ilk ve ortaokul öğrencileri, vatandaşların da olduğu grup Hakkâri Valiliğinden önünden bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Grup ellerinde pankartlarla Pehlivan Mahallesi Çevre Yolundan, Bulak Mahallesi Kent Parkına doğru yürüyüşe geçti. Parkta son bulan yürüyüşün ardından grupta yer alanlar ile jandarma ve Toplum Destekli Polis ile birlikte parka fidan dikti. Daha sonra öğrencilere Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri ve üniversite gönüllü öğrencileri ile parkta gönüllerince eğlendi. Etkinlikte yer alan Sermaye Piyasası İlkoklu ve Ortaokulu öğrencilerine kurum tarafından boyama ve bilgilendirme kitapları hediye edildi.

Etkinliklere Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar, İl Müdür Yardımcısı Mahmut Aksular, Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Remzi Kazandıoğlu, ÇED Hizmetleri ve Çevre Şube Müdürü Kevser Korkmaz , Yeşilay, Tema Vakfı birçok kurum amiri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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