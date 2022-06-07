Çukurca’da sıcaklar bunalttı

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde son günlerde artan sıcaklar nedeniyle gençler Zap suyuna girerek serinlemeye çalıştılar.

Haziran ayının ilk haftasında Çukurca’da aniden başlayan sıcaklar vatandaşları bunalttı. Birçok vatandaş gündüz saatlerinde evlerinde kalmayı tercih ederken, gençler ise ilçeden 5 kilometre mesafede bulunan ve bulanık akan Zap suyuna girerek serinlemeye çalıştılar. Haziran ayında ilk defa bu kadar bir sıcak hava ile karşılaştıklarını belirten ilçe sakinleri, debisi yüksek olan Zap suyunda serinlemeye çalışan giren gençlerin hayatında endişe ettiklerini belirterek, suya girmemeleri uyarısında bulundular.

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