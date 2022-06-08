Hakkari’de özel gereksinimli sevindirildi

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği özel gereksinimli çocukları sevindirmeye devam ediyor.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Hakkari’nin Taşbaşı köyünde ikamet eden yüzde 95 yürüme engeli olan Z.T. isimli özel gereksinimli kız çocuğuna tam donanımlı ortopedik hasta yatağı ve pediatrik tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Başkan Aydoğdu, ”Gönüllü hayır severlerimizin desteğiyle coğrafyada tanınmaksızın bu tür özel gereksinimli çocuklarımız okusun, gezsin eğlensin ve mutlu olsun diye bu engelsiz yaşam desteklerimiz gün geçtikçe yükseltmeye devam edeceğiz. Tohum toprağa, engelliler topluma emanettir. Biz inandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Biz beraber güçlüyüz karanlığa bürüneceğine bir ışıkta sen yak” dedi.

Özel gereksinimli kızımızın ailesi ise, çocuklarının çok mutlu olduğunu belirterek, hayalinin gerçekleştiğini, kendilerine her konuda yardım elini uzatan, bize bu değerli hizmetlerde bulunan Başkan Aydoğdu ve yönetimine teşekkür etti

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