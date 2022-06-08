Freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı; o anlar kamerada

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyündeki Şentepe üs bölgesi yolunda freni boşalan kamyon, uçuruma yuvarlandı. Sürücünün araçtan atlayarak hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı ise cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, bugün öğle saatlerinde Çukurca ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Üzümlü köyündeki Şeytepe mevkisinde meydana geldi. Yol yapım inşaatında çalışan kamyon iddaya göre freni boşalınca kontrolden çıktı. Şöförün son anda kendini dışarıya attığı kamyon, 700 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan kamyon demir yığını haline dönüşürken, sürücü ise kazadan hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anı ise cep telefon kamerasına saniye saniye görüntülendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-06-08 20:24:28
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