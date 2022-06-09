Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayan sürücü yara almadan kurtuldu

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Hakkari'nin Çukurca ilçesine şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü kendini dışarı atarak yara almadan kurtuldu.

Edinen bilgiye göre kaza, Irak sınırında bulunan Üzümlü köyü civarında meydana geldi. Şentepe askeri üs bölgelerinde çalışma yapan özel bir şantiyeye ait yol kamyonet şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü kendisini araçtan dışarı atarak yara almadan kurtuldu. Takla atarak uçurumdan yuvarlanan kamyonet kullanılmaz hale gelirken, kaza anı şantiyede çalışan bir işçi tarafından anbean görüntülendi.

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