Hakkari'de polis abla ve abilerine yaz tatilinde günde 1 saat okuma sözü verdiler

Hakkarili çocuklar okuma etkinliği düzenleyen polis abi ve ablalarına yaz tatilinde her gün 60 dakika kitap okuyacaklarına dair söz verdiler.

Eğitime olan desteğini sürdüren Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ve köylerdeki etkinliklerini sürdürüyor. Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcıları ve öğrencilerin rol model alabilecekleri meslek gruplarını tanıtmak amacıyla Vergi Dairesi Müdürü Aslan Değirmenci ile birlikte Durankaya Köyü Derebaşı İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldiler. Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan öğrencilere 40 adet kırtasiye seti, 1 adet jenga, 1 adet satranç, 1 adet dart, 2 adet top, 1 adet kitap seti hediye ettiler. Etkinlikte öğrenciler polis abi ve ablalarına yaz tatilinde her gün 60 dakika kitap okuyacaklarına dair söz verdiler.

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