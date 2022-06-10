Yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için kurulan teleskoplar için birbirileriyle yarıştılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için kurulan teleskoplar için birbirileriyle yarıştılar

İHA

Yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için kurulan teleskoplar için birbirileriyle yarıştılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin bahçesinde kurulan teleskoplardan yarım ay içinde bulunan kraterleri görmek için öğrenci ve vatandaşlar sıraya girdi.
Gökyüzü cisimlerini en net şekilde görmek için farklı okullardan gelen öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar da, okul bahçesine kurulan teleskoplarla ayı izlemek adeta birbirileriyle yarıştı. Yüksekova’da ilk kez teleskoplarla izlenen ay yoğun ilgi görürken, ayın içinde oluşan kraterler görenleri mest etti.
İlk kez ayı kadar net gören öğrenci ve vatandaşlar güzel anlar yaşarken, o güzel manzarayı da cep telefonlarıyla kaydettiler. Okul bahçesine kurulan teleskoplar 1 hafta boyunca herkese açık olacak. Kaç gündür ayı yakında görmek için beklediklerini ifade eden Harun Turgut isimli öğrenci, "Nihayet bugün sıramız geldi ve şu an izliyorum. En net şekilde karşımdaki manzaraya hayran kaldım. Bu tür etkinlikler kesinlikle bizi gururlandırıyor. Bugün bayağı yoğun burası. Herkes ayı yakından görmek için heyecanlı. Şu an karşımızdaki görüntüler harika. Bu imkanları bize sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi.
"Keşke ayı daha önceden görebilseydik" diyen Yusuf Demir isimli öğrenci, ’’Ayı görmek için kaç gündür bekliyorduk. Şükür bugün sıramız da geldi ve şu an en net şekilde bakıyoruz, muhteşem bir görüntü’’ ifadelerini kullandı.
Herkesin bu anı beklediğini ifade eden Azra Avcı isimli öğrenci, ’’Bugün okulumuz bahçesindeki 3 teleskop sayesinde ayı izledik. Yoğun bir ilgi var. Çok da merak ediyorduk. Çok da heyecanlıydık. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel görüntüler vardı. En çok da dikkatimi kraterler çekti. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Öğrencileri gök cisimleriyle buluşturduklarını ifade eden Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, ’’Bugün burada ayı, yıldızı, uzayı ve gökyüzünü keşfetmek için bulunmaktayız. Yüksekova ilçemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz etkinliğimiz sayesinde bir hafta boyunca herkes gelip burada tüm gökyüzü cisimlerini izleyecektir. Herkesi burada gökyüzü ile buluşturacağız. Yarınlarımızı en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmek için tüm çabalarımızı harcayacağız. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Uzay Ajansı programında strateji belgesinde yer aldığı üzere 2020 ve 2030 yılları arasında gökyüzü ile yoğun bir çalışma programı devam edecek. Biz de Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dahil olmak istedik. Birleşik devletlerde yürütülen Starlink projesi var. Binlerce uydu gökyüzüne gönderiliyor. Yapay zekâların konuşulduğu, uzay teknolojilerin konuşulduğu bir yüzyıla girmek üzereyiz. Bizler de Türkiye Uzay Ajansımızı yarınki çalışanlarına kıymetli öğrencilerimize en iyi şekilde hazırlamaya kararlıyız, gayretliyiz’’ şeklinde konuştu
Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin Müdürü Cevat İnanç, "Okulumuzda mühendislik robotluk kodlama ve havacılık atölyeleri açıldı. Açılan havacılık atölyemizde 3 adet teleskopumuz kuruldu. Biz de burada 8 gönüllü öğretmen olarak yer aldık. Öğretmenlerden bir ekip kurduk. Akşamları geç saatlere kadar gözlemler yaptık. Bu çalışmalarla beraber 2 gündür güzel bir sonuçlar ettik. Yüksekova için büyük bir fırsat. Uzaya hafif bir merakı olan her öğrenci ve her öğretmen için kesinlikle bulunmaz bir nimettir. İnşallah daha fazla geliştirip yeni lenslerle yakında yıldızları da ve diğer gezegenleri de gözlemleyebileceğiz. İnşallah herkesi bu etkinlikte Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin bahçesinde gökyüzü ile buluşturacağız’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derecik'te yılın ilk bereketli buğday hasadı sevindirdi
YEREL HABERLER Derecik'te yılın ilk bereketli buğday hasadı ...
Santuru köy çocuklarıyla buluşturdu Yüksekovalı gezgin öğretmen köy köy gezerek çocuklara santur çalıyor
YEREL HABERLER Santuru köy çocuklarıyla buluşturdu Yüksekovalı ...
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
YEREL HABERLER Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Şehit Selahattin İlkokulu'ndan okuma etkinliği
YEREL HABERLER Şehit Selahattin İlkokulu'ndan okuma etkinliği
Hakkari’de 2 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de 2 bin küçükbaş hayvan dağıtıldı
Hakkari'de polis abla ve abilerine yaz tatilinde günde 1 saat okuma sözü verdiler
YEREL HABERLER Hakkari'de polis abla ve abilerine yaz tatilinde ...
Yüksekova'da kargalar bu köyde 10 yıldır yaz-kış demeden duruyorlar
YEREL HABERLER Yüksekova'da kargalar bu köyde 10 yıldır yaz-kış ...
Hakkari'de sanayi yolunda istinat duvarı çalışması
YEREL HABERLER Hakkari'de sanayi yolunda istinat duvarı çalışması
Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayan sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayan sürücü yara ...
VEDAŞ’tan öğrencilere karne hediyesi
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan öğrencilere karne hediyesi
Freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı; o anlar ...
Sümbül mahallesi çocuk oyun parkına kavuşuyor
YEREL HABERLER Sümbül mahallesi çocuk oyun parkına kavuşuyor
Hakkari'de 'Temel eğitimde 10 bin okul' projesi
YEREL HABERLER Hakkari'de 'Temel eğitimde 10 bin okul' projesi
Yüksekova semalarında çıkan yarım hilal mest etti
YEREL HABERLER Yüksekova semalarında çıkan yarım hilal mest etti
Hakkari'nin çocuk oyunlarını canlandırdılar
YEREL HABERLER Hakkari'nin çocuk oyunlarını canlandırdılar
Hakkari polisi Yeşilay mesleğini tanıttı
YEREL HABERLER Hakkari polisi Yeşilay mesleğini tanıttı
Hakkari’de özel gereksinimli sevindirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de özel gereksinimli sevindirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.