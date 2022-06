Yarım ay üzerinde bulunan kraterleri yakından görmek için kurulan teleskoplar için birbirileriyle yarıştılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin bahçesinde kurulan teleskoplardan yarım ay içinde bulunan kraterleri görmek için öğrenci ve vatandaşlar sıraya girdi.

Gökyüzü cisimlerini en net şekilde görmek için farklı okullardan gelen öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar da, okul bahçesine kurulan teleskoplarla ayı izlemek adeta birbirileriyle yarıştı. Yüksekova’da ilk kez teleskoplarla izlenen ay yoğun ilgi görürken, ayın içinde oluşan kraterler görenleri mest etti.

İlk kez ayı kadar net gören öğrenci ve vatandaşlar güzel anlar yaşarken, o güzel manzarayı da cep telefonlarıyla kaydettiler. Okul bahçesine kurulan teleskoplar 1 hafta boyunca herkese açık olacak. Kaç gündür ayı yakında görmek için beklediklerini ifade eden Harun Turgut isimli öğrenci, "Nihayet bugün sıramız geldi ve şu an izliyorum. En net şekilde karşımdaki manzaraya hayran kaldım. Bu tür etkinlikler kesinlikle bizi gururlandırıyor. Bugün bayağı yoğun burası. Herkes ayı yakından görmek için heyecanlı. Şu an karşımızdaki görüntüler harika. Bu imkanları bize sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

"Keşke ayı daha önceden görebilseydik" diyen Yusuf Demir isimli öğrenci, ’’Ayı görmek için kaç gündür bekliyorduk. Şükür bugün sıramız da geldi ve şu an en net şekilde bakıyoruz, muhteşem bir görüntü’’ ifadelerini kullandı.

Herkesin bu anı beklediğini ifade eden Azra Avcı isimli öğrenci, ’’Bugün okulumuz bahçesindeki 3 teleskop sayesinde ayı izledik. Yoğun bir ilgi var. Çok da merak ediyorduk. Çok da heyecanlıydık. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel görüntüler vardı. En çok da dikkatimi kraterler çekti. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Öğrencileri gök cisimleriyle buluşturduklarını ifade eden Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, ’’Bugün burada ayı, yıldızı, uzayı ve gökyüzünü keşfetmek için bulunmaktayız. Yüksekova ilçemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz etkinliğimiz sayesinde bir hafta boyunca herkes gelip burada tüm gökyüzü cisimlerini izleyecektir. Herkesi burada gökyüzü ile buluşturacağız. Yarınlarımızı en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmek için tüm çabalarımızı harcayacağız. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Uzay Ajansı programında strateji belgesinde yer aldığı üzere 2020 ve 2030 yılları arasında gökyüzü ile yoğun bir çalışma programı devam edecek. Biz de Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak dahil olmak istedik. Birleşik devletlerde yürütülen Starlink projesi var. Binlerce uydu gökyüzüne gönderiliyor. Yapay zekâların konuşulduğu, uzay teknolojilerin konuşulduğu bir yüzyıla girmek üzereyiz. Bizler de Türkiye Uzay Ajansımızı yarınki çalışanlarına kıymetli öğrencilerimize en iyi şekilde hazırlamaya kararlıyız, gayretliyiz’’ şeklinde konuştu

Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin Müdürü Cevat İnanç, "Okulumuzda mühendislik robotluk kodlama ve havacılık atölyeleri açıldı. Açılan havacılık atölyemizde 3 adet teleskopumuz kuruldu. Biz de burada 8 gönüllü öğretmen olarak yer aldık. Öğretmenlerden bir ekip kurduk. Akşamları geç saatlere kadar gözlemler yaptık. Bu çalışmalarla beraber 2 gündür güzel bir sonuçlar ettik. Yüksekova için büyük bir fırsat. Uzaya hafif bir merakı olan her öğrenci ve her öğretmen için kesinlikle bulunmaz bir nimettir. İnşallah daha fazla geliştirip yeni lenslerle yakında yıldızları da ve diğer gezegenleri de gözlemleyebileceğiz. İnşallah herkesi bu etkinlikte Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin bahçesinde gökyüzü ile buluşturacağız’’ dedi.

