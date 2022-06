Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kütüphaneler ilme açılan kapılardır. Raflarda yer alan her kitap, her eser ayrı bir gizemin, ayrı bir dünyanın anahtarıdır” dedi.

Merkezi İstanbul’da olan Malatya Battalgazi Derneği'nin katkılarıyla inşa edilen 'Battalgazi Derneği Kütüphanesi' ve Hakkâri Belediyesi'nin katkılarıyla oluşturulan "Müzik Atölyesi", Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, il protokolü ve Battalgazi Derneği Yönetim Kurulu'nun katılımlarıyla öğrencilerin hizmetine açıldı.

Burada konuşan Vali Akbıyık, “Kütüphaneler ilme açılan kapılardır. Raflarda yer alan her kitap, her eser ayrı bir gizemin, ayrı bir dünyanın anahtarıdır. Biz Hakkari'ye ilk geldiğimizde, Hakkari'nin en önemli meselesi eğitimdir, kitaptır, okuldur, dedik. O anlayış ile yola çıktık. Allah'a şükür şu anda Hakkari eğitim alanında iyi durumdadır. Biz kısa zamanda, 43 eğitim yatırımını Hakkari'ye kazandırdık. Tasarım ve beceri, müzik, resim ve robotik kodlama atölyeleri gibi eğitim ortamlarını daha işlevsel bir yapıya dönüştürerek, teknolojiyi eğitimle buluşturmaya ve öğrencilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Yine yerelde, eğitim alanında, birçok proje geliştirdik” dedi.

Amaçlarının Hakkâri'den bilim adamı, bürokratlar yetiştirebilmek olduğunu ifade eden vali Akbıyık, “Bizimle beraber, kurum kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, kısaca tüm Hakkari eğitim meselemizi benimsedi ve bir seferberlik anlayışı ile birlikte yola çıktık. Yani eğitim, hepimizin bildiği gibi bir ekip işi, bir süreç meselesi. Tabi nasıl geldik buralara. Birinci meselemiz eğitim dedik, kitap dedik. "Bir Kitap Bir İnsan" projesinde kitabın insan kadar, insanın kitap kadar kıymetli olduğunu benimsettik. Artık Hakkâri'de, herkes kitap okuyor ve okutuyor. Kütüphanesiz okulumuz kalmadı. Bugün de burada, Malatya Battalgazi Derneği'nin katkılarıyla inşa edilen 'Battalgazi Derneği Kütüphanesi'ni, derneğin kurulunun katılımlarıyla öğrencilerimizin hizmetine açıyoruz. Derneğimizin yönetim kuruluna ve eğitime destek olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık ve protokol, Hakkâri Belediyesi'nin katkılarıyla oluşturulan ve bugün açılışı yapılan müzik atölyesinde, öğrencilerin arasına oturarak, Yüksek Minarede Kandiller Yanar, Sarı Gelin ve Uyan Sunam Uyan adlı türküleri seslendiren öğrencilerimizin sundukları mini müzik dinletisine de eşlik ettiler.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden Vali Akbıyık, birkaç sınıfı da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

