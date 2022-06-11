Hakkâri'de ‘Yeşilçam müzikleri’ temalı konser

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Hakkâri Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından verilen ‘Yeşilçam’ temalı konser büyük ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Yeşilçam film müziklerinden oluşan konser ve Yeşilçam temalı resim sergisi büyük beğeni topladı. Büyük alkış alan konsere katılan vatandaşlar, "Bu konser, hepimizin aşina olduğu Yeşilçam filmlerinin müziklerini tekrar hatırlamamızı sağlayarak, Yeşilçam filmlerinin bizlere öğrettiği sevgi, saygı, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını yeniden yaşattırdı" dediler.

Konsere Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu da katıldı.

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