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Sıcaktan bunalan vatandaşlar doğal şelalede serinleniyor Vatandaşlar kendilerinin yanı sıra araçlarını da doğal şelalede yıkıyor

İHA

Sıcaktan bunalan vatandaşlar doğal şelalede serinleniyor Vatandaşlar kendilerinin yanı sıra araçlarını da doğal şelalede yıkıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar dağdan şelale gibi inen suda serinlenirken, bir yandan da araçlarını yıkıyorlar.
HakkariÇukurca karayolu üzerinde Ori Şelalesi gürül gürül akarken, sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak mekanı oluyor. Haziran ayın ortalarına girmesiyle bölgede sıcakların üt seviyeye çıkmasıyla vatandaşlar suyun olduğu alanlara akın ediyor. Vatandaşlar sıcak havadan dolayı karayolun kenarında inen suyun içinde serinlerken aynı zamanda araçlarını da içinde yıkamaları güzel görüntüler oluşturuyor.
Sıcaktan çok bunaldığını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, ’’Bizde bugün İstanbul’da ekipler beraber bölge bölge geziyorduk. Yol ortasına geldiğimizde hava sıcaklığı baya bastı bizde direk yol kenarında inen suyun için e daldık baya da keyif aldık. Biz içinde serinlerken bazı vatandaşlarda araçlarını içinde yıkadı. En güzel tarafı çocuklar gibi içinde eğlendik burada’’ dedi.
İstanbul'dan geldiklerini belirten Dilek Aşkın ise, ''Bizde İstanbul’dan fotoğrafçı kulübe olarak geldik. Şuan bölgeyi gezmek için Çukurca’ya yol alıyorduk. Bugün hava baya sıcaktı bizde hemen karayolun üzerinde bulunan Ori şelalesine geldik baya da güzel oldu. Güzel ve renkli görüntüler oldu. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.
İstanbul'dan gelen gruba rehberlik yapan Ahmet Güldal,'' Misafirlerimiz İstanbul'dan geldiler. 20 kişilik bir gurup. Biz İlk olarak Yüksekova'dan başladık doğa yürüyüşüne bugünde Çukurca tarafına geldik. Havalar baya sıcaktı bugün bizde karayolunda bulunan şelale akın ettik baya keyif aldık. Serinlemek için süper bir yer. Bundan sonrada da aynı şekilde gelen misafirlerimize bu bölge tanıtımında yardımcı olacağız'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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