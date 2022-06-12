Hakkari’de “Cembeli ve Binevş” oyunu sahnelendi

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Hakkari Genç Gönüllüler Derneği tiyatro topluluğunun düzenlediği “Cembeli ve Binevş” oyununda seyirciler göz yaşlarına hakim olamadı.

16. yüzyılda Hakkâri Emiri Cembeli ile Karacadağlı Farıs Bey’in kızı Binevş arasında yaşanan aşk destanının ilk seansı dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Genç Gönüllüler Derneğinin 24 kişilik dev kadrosuyla sahne aldığı “Cembeli ve Binevş” oyununa tiyatro severler hayran kaldı. Sahnedeki performansıyla herkesi gözyaşlarına boğan Muzaffer Sayın selamlamada alkış yağmuruna tutuldu. Program seyircilerin oyuncularla fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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