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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova’da araçlar çamurla kaplandı

İHA

Yüksekova’da araçlar çamurla kaplandı

Suriye ve Irak üzerinden gelen toz bulutu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yağmurla birlikte çamur olarak yağdı.
Suriye ve Irak tarafından gelen toz bulutu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün akşam etkili oldu. Yağmurla birlikte çamur yağması araçlar çamurla kaplandı. Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde dün gece saatlerinde sıralarında aniden çıkan rüzgârın etkisiyle etraf toz bulutuyla kaplandı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen toz bulutu, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Sabah evlerinde çıkan vatandaşlar toz bulutu etkiyle araçlarının çamura büründüğünü gördüler. Gün içinde araçlarını iki defa yıkadıklarını belirten esnaf Cebri Tekin, ’’Dün gece Irak ve Suriye tarafından rüzgarın etkisiyle gelen toz bulutu hayatı olumsuz yönde etkilerken, araçlarımız da çamura bürünmüş şekilde. Bugün 2 defa araçlarımızı yıkadık ama maalesef inşallah kısa sürede bu biter güzel havaya kavuşuruz’’ dedi
İlçede toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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