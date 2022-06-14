Hakkarili öğrenciler, İzmir Bilim Olimpiyatlarında

Hakkarili öğrenciler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlene 'İzmir Bilim Olimpiyatları'na katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk kez 2019 yılında bilim olimpiyatları eğitimlerini yaygınlaştırmak, bilim olimpiyatları kültürü oluşturmak, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına katılımı arttırmak hedefiyle her yıl düzenlenen İzmir Bilim Olimpiyatları'na bu sene Hakkari'den de öğrenciler katıldı. Sınavla seçilen öğrenciler, bir yıl boyunca bilim olimpiyatları eğitimi alacağı belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Cumhuriyet İlkokulu'undaki sınavı ziyaret etti. Son yıllarda araştırmaya, teknoloji geliştirmeye yapılan katkı ve desteklerle, eğitime yapılan büyük yatırımlarla, evrensel düşünebilen, sorunlara çözüm üreten, kendini sürekli yenileyip geliştirilebilen bireyler yetiştirildiğini ifade eden Müdür Gür, "Bunun yansımalarının uluslararası kuruluşların raporlarına yansıdığını söyledi. İzmir Bilim Olimpiyatları, ilimizde başarıyla gerçekleşmiş olup merkezden 333 öğrencimiz, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimiz ile birlikte 462 öğrencimiz katılım sağlamıştır. Katılıma büyük rağbet oldu, bölgesel ve ulusal bilim olimpiyatları yarışmalarına katılımı artıran illerden olmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz matematik, fen ve bilgisayar alanında ter döktü. Bizler de öğrencilerimizin bu heyecanına ortak olduk. Olimpiyat Yürütme Komisyonu Başkanı Tuba Çokoksen, Mustafa Tekin'e, Proje Koordinatörü Şube Müdürümüz Kazım Gür ve emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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