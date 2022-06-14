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Hakkari'nin terörden arındırılan yaylaları artık yabancı turistleri ağırlıyor

DHA

Hakkari'nin terörden arındırılan yaylaları artık yabancı turistleri ağırlıyor


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'de, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla terörden arındırılan dağlar ve yaylalar, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor.
Hakkari´de terörden arındırılan yüksek rakımlı dağlar ve yaylalar, yaz aylarıyla birlikte artık doğa yürüyüşlerinin yapıldığı, turların, gezilerin düzenlendiği gözde mekanlar haline dönüştü. Her geçen gün bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı artmaya başladı. Özellikle yaylaları, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistler de ziyaret etmeye başladı. Son olarak Almanya'dan gelen 20 kişilik turist kafilesi, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkarak burada doğa yürüyüşü yaptı. Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile birlikte bölgeyi gezen kafile, 400 yıllık Mar Şalita Kilisesi'ni de ziyaret etti. Burada ilahiler okuyan ve dua eden Alman turistler, hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Hakkari'nin önemli bir yer olduğunu söyleyen emekli Papaz Dr. Rainer Oechslen (70) kente hayran kaldıklarını belirtti. Papaz Oechslen, bölgeye gelmenin ve kiliseleri görmenin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını söyledi.
Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise kilisenin define arayanlar tarafından tahrip edilmesinin üzüntü verici olduğunu, gördükleri manzaranın hem turistleri hem de kendilerini üzdüğünü söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-06-14 12:07:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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