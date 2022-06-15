Yüksekova'da dolunay hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin semalarında kızıl rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı.

Yüksekova semalarında görülen dolunayın bulutlarla birleşmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıl rengiyle Cilo Dağlarının arkasında hakim bir şekilde duran dolunayın güzelliğini görenler, dolunayın o eşsiz görüntüsünü telefonlarına kaydettiler.

Dolunayın en büyük ve en güzel halini görme fırsatını yakaladıklarını ifade eden Hacı Turan Baran isimli vatandaş, "Yüksekova semalarında çıkan dolunay, bulutlarla beraber muazzam bir görüntü sundu. Her gün farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyorduk. Bugün ise dolunayın en büyük halini izledik. Muazzam bir güzellik zevki veriyor. Kızıl ve dev haline hayran bırakıyor. Doyasıya izleme keyfini yakaladık. En güzel tarafının ise akşam saatlerinde Cilo Dağlarının arkasında batması olduğunu diyebiliriz" dedi.

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