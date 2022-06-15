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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari SPK Okulunda 'Son Ders' heyecanı

İHA

Hakkari SPK Okulunda 'Son Ders' heyecanı

Hakkari Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İlk ve Ortaokulu ‘Son Ders' adlı dergi ile okuyucularının karşısına çıktı.
Hakkari Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ‘Son Ders’ isimli dergi çıkardı. Okulda yapılan çalışmaların yanı sıra hem akademik başarıyı artırıcı hem de görsel ve sanatsal faaliyetlerin yer aldığı derginin ilk sayısında, okula ait sportif faaliyetlerdeki başarılara da yer verildi.
Derginin ilk sayısı ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ü ziyaret eden SPK Okulu öğretmen ve öğrencileri, ‘Son Ders’ isimli dergiyi kendilerine takdim ettiler. Dergiyi inceleyen Gür, kentteki okullarda sadece akademik değil insan hayatına dokunan bu tür çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Gür, "Bu sayede, öğrencilerimizin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak yeteneklerini geliştireceklerine inanıyorum. Emeği geçenlere ve en önemlisi sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Derginin ilk basımı ile alakalı konuşan 7. sınıf öğrencisi Cannur Özatak ise “Kendimizi ifade edeceğimiz böyle bir olanağa sahip olmaktan dolayı çok mutluyum. Dergide bir çalışmamın olması beni çok sevindiriyor. Bize bu imkanı sağlayan okul idaremize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken, 5. sınıf öğrencisi Bennur Özata da, “Derginin basılmış olması beni heyecanlandırdı. Yapmak istediğim bir sürü çalışma var. Bunları görmek istiyorsanız, dergimizi takip etmeyi unutmayın. Matbaa ortamında basılan okul dergisinin edergi hali de oluşturulmuş ve linke tıklanarak dijital ortamda da okunulabilir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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