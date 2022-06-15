Çukurca'da 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel hale gelen ‘Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalinin’ bu yıl dördüncüsü düzenleniyor.

Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesinin organize ettiği, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA) ve Ölmez Madencilik tarafından desteklenen Çukurca 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali, 2326 Haziran’da misafirlerini ağırlayacak. 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivaline özel düzenlenen rafting yarışında yaklaşık 25 bin TL ödül dağıtılacağı ifade edilirken, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 70 kilometrelik bir parkurda yapılacak olan bisiklet yarışında da 25 bin TL ödülün dağıtılacağı belirtildi. Hakkari il merkezinde başlayacak olan yarışın Çukurca Kaymakamlığı önünde son bulacağı ve yarışmaya yaklaşık 40 civarında profesyonel bisikletçinin katılmasının beklendiği ifade edildi.

Festival ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, fotoğraf yarışmasında 128 bin TL ödülün dağıtılacağını belirterek, Hakkarili gençler için ‘Hakkarili Genç Fotoğrafçılar Ödülü’ kategorisini belirlediklerini söyledi. Bu kategori ile 5 Hakkarili gence ödül verileceğini ifade eden Kurt, “1220 yaş arası tüm Hakkarili gençlerimizin başvurabileceği bu kategori ile inşallah şehrimizden fotoğraf sanatçıları çıkacaktır” dedi.

Fotosafari ile amaçlarının; fotoğraf dilinin birleştirici gücünü kullanmak olduğunu vurgulayan Kaymakam Kurt, “Çukurca’nın tarihini, yerel yaşamını, dillere destan düğünlerini, tüm geleneksel yaşam değerlerini, asırlık yemek kültürünü, doğal güzelliklerini, yaşayan insan portrelerini, ters lalesini, günlük yaşama dokunan her anını gelecek nesillere aktarmak, bölgenin ve Çukurca’nın görsel hafızasını oluşturmaktır. Bu doğrultuda doğa sporları kapsamında yapılan etkinlikler ile amacımız Çukurca’nın doğal güzelliklerini keşfederek gelen sporculara bu coğrafyayı tanıtmak ve ilçenin ne denli doğa sporlarına elverişli olduğunu göstermektir” dedi.

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