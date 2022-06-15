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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de eTwinning kalite etiketi ödül töreni

İHA

Hakkari'de eTwinning kalite etiketi ödül töreni

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eTwinning Projesi belge takdim töreni yapıldı.
Hakkari Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu konferans salonundan düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, başarılı öğretmenlerin belgelerini vermekten mutluluk duyduğunu söyledi. Hakkari'de birinci meselenin eğitim olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Hakikaten eğitim anlamında büyük bir seferberlik var Hakkari'de. Hem Hakkarili ailelerde, okul aile birliklerinden, STK'larda, belediyelerden yerel yönetimlerde ve kamu kurum kuruluşlarda herkeste büyük seferlik var. Bu da semerelerini yavaş yavaş gösteriyor" dedi.
Vali Akbıyık, "Eğitim uzun soluklu bir iş. Bizler enerjimizi, potansiyelimizin büyük bir kısmını eğitime harcıyoruz. Gerçekten güzel büyük başarılar var. Fiziksel eksikleri gideriyoruz. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu özel destekle 43 tane eğitim kurumunu 3.5 yıl bir sürede bitirdik. Önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacak. Bir taraftan öğretmenlerimizi ikamet sorunları çözmek, lojmanlardan tutun da öğrencilerimizin sorunlarını çözmek amacıyla batıda olmayan çok güzel eğitim kurumlarımız yapıldı ve yapılma devam ediyor. Şişli'deki okullara göre buradaki okullar daha modern ve daha güzel. Hakkari'de eğitim kalitesinde büyük artışlar var bu yapılan çalışmaların sonucunda eTwinning Projesi sonucu 130 öğretmenimiz ulusal kalite etiket sertifikası alacak. 36 Avrupa sertifikası alacak. Bunlar Hakkari adına övülecek şeyler. Eğitim sadece bilgi ezberlemek değil. Önce çok okumak ve çok proje yapmak gerekiyor. ben sizin gayretinizi görüyorum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de eTwinning Avrupa'nın en büyük ortak okul ağı olduğunu söyledi. Gür, "Avrupa’dan okulların internet ortamında proje ortaklıkları kurması, öğretmen eğitiminin yaygınlaştırılması, öğretmenler arası yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin paylaşılması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yabancı dili kullanma becerilerinin arttırılmasını amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi' tarafından, Öğretmenlerimizce hazırlanan ve sunulan projeler üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde uygun görülen projelere 'Ulusal Kalite Etiketi' verilmektedir. Ayrıca Bürüksel’de bulunan 'Merkezi Destek Servisi' tarafından da ulusal kalite etiketine sahip ve aday gösterilen projeler arasından uygun görülen projelere 'Avrupa Kalite Etiketi' verilmektedir. Zatıâlilerinizin himayelerinde Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen eğitim seferberliği sürecinde çok güçlü ve önemli neticelere ulaşılmıştır. Bu çerçevede yürütülen eTwinning çalışmaları kapsamında da öğretmenlerimiz tarafından yapılan projelerde büyük bir başarı sağlanarak ilimizin Ulusal Kalite Etiketi sayısı 133’e, Avrupa Kalite Etiketi sayısı 25’e yükseltilmiştir.
Bakanlığımızın '2023 Eğitim Vizyonu' ve Valimiz İdris Akbıyık’ın 'Eğitim birinci meselemizdir' hedefi doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve kurumlarımız tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok proje hazırlanarak ilgili makamlara sunulmuştur" şeklinde konuştu.
Törene Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Milli Eğitim Şube müdürleri ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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