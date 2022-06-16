Yüksekovalı dağcılardan dağlarda çöp temizliği

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Ori Şelalesi çevresine vatandaşlar tarafından gelişigüzel atılan çöpleri temizledi.

Her hafta Hakkari ve ilçelerini karış karış gezen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği'nin bu haftaki rotası Çukurca ilçesi oldu. HakkariÇukurca karayolunda bulunan Ori Şelalesi'ni gezen dağcılar, daha sonra piknik yapan vatandaşların bıraktıkları çöpleri tek tek temizlediler.

Derneğin Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Biz bugün İstanbul’dan gelen doğa fotoğrafçılarını bölgede gezdirdik. Gezdiğimiz bölge maalesef burada piknik yapan vatandaşlar tarafından çöpler içinde bırakılmıştı. Bir de dernek olarak 2 saat boyunca mıntıka temizliği yaparak temizliğe dikkat çektik. İnşallah bir daha kimse buraları kirletmez. Doğamıza sahip çıkmak için YEKDASDER ailesi olarak daima korumak için her çalışmayı yürüteceğiz’’ dedi.

Dernek üyelerinden Ahmet Güdal ise, "Herkes gelip buralarda eğlenebilir ama doğayı bu pis halde bırakmaya kimsenin hakkı yok. Bu böyle muhteşem bir doğaya gelip çöpleri bırakmak akla, mantığa sığacak bir durumu yok. Biz geldiğimizde bu halde gördüğümüzde bayağı üzüldük. Hemen tüm YEKDASDER ailesi olarak elimize poşet alıp temizliğe başladık. Artık bu güzel alanları pis bırakmayalım. Doğayı korumak en büyük sorumluluğumuzdur, bunu söyleyelim. Biz de temizlediğimiz çöpleri merkeze kadar götürüp çöplüğe bırakacağız’’ ifadelerini kullandı.

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