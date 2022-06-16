Yüksekovalı dağcılardan dağlarda çöp temizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekovalı dağcılardan dağlarda çöp temizliği

İHA

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Ori Şelalesi çevresine vatandaşlar tarafından gelişigüzel atılan çöpleri temizledi.

Yüksekovalı dağcılardan dağlarda çöp temizliği

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Ori Şelalesi çevresine vatandaşlar tarafından gelişigüzel atılan çöpleri temizledi.
Her hafta Hakkari ve ilçelerini karış karış gezen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği'nin bu haftaki rotası Çukurca ilçesi oldu. HakkariÇukurca karayolunda bulunan Ori Şelalesi'ni gezen dağcılar, daha sonra piknik yapan vatandaşların bıraktıkları çöpleri tek tek temizlediler.
Derneğin Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Biz bugün İstanbul’dan gelen doğa fotoğrafçılarını bölgede gezdirdik. Gezdiğimiz bölge maalesef burada piknik yapan vatandaşlar tarafından çöpler içinde bırakılmıştı. Bir de dernek olarak 2 saat boyunca mıntıka temizliği yaparak temizliğe dikkat çektik. İnşallah bir daha kimse buraları kirletmez. Doğamıza sahip çıkmak için YEKDASDER ailesi olarak daima korumak için her çalışmayı yürüteceğiz’’ dedi.
Dernek üyelerinden Ahmet Güdal ise, "Herkes gelip buralarda eğlenebilir ama doğayı bu pis halde bırakmaya kimsenin hakkı yok. Bu böyle muhteşem bir doğaya gelip çöpleri bırakmak akla, mantığa sığacak bir durumu yok. Biz geldiğimizde bu halde gördüğümüzde bayağı üzüldük. Hemen tüm YEKDASDER ailesi olarak elimize poşet alıp temizliğe başladık. Artık bu güzel alanları pis bırakmayalım. Doğayı korumak en büyük sorumluluğumuzdur, bunu söyleyelim. Biz de temizlediğimiz çöpleri merkeze kadar götürüp çöplüğe bırakacağız’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Çimşit, arazi sıkıntısı yaşayan vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Çimşit, arazi sıkıntısı yaşayan vatandaşları ...
Atatürk Ortaokulu'nun resim sergisi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Atatürk Ortaokulu'nun resim sergisi büyük ilgi gördü
Hakkari'de eTwinning kalite etiketi ödül töreni
YEREL HABERLER Hakkari'de eTwinning kalite etiketi ödül töreni
Çukurca’da Batminton müsabakaları yapıldı
YEREL HABERLER Çukurca’da Batminton müsabakaları yapıldı
Hakkari'de 2800 rakımda halaylı karne şenliği
YEREL HABERLER Hakkari'de 2800 rakımda halaylı karne şenliği
Çukurca'da 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali
YEREL HABERLER Çukurca'da 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali
Hakkari SPK Okulunda 'Son Ders' heyecanı
YEREL HABERLER Hakkari SPK Okulunda 'Son Ders' heyecanı
Yüksekova'da dolunay hayran bıraktı
YEREL HABERLER Yüksekova'da dolunay hayran bıraktı
Belediye daimi personel kurası çekildi
YEREL HABERLER Belediye daimi personel kurası çekildi
Hakkari'nin terörden arındırılan yaylaları artık yabancı turistleri ağırlıyor
YEREL HABERLER Hakkari'nin terörden arındırılan yaylaları artık ...
Hakkarili öğrenciler, İzmir Bilim Olimpiyatlarında
YEREL HABERLER Hakkarili öğrenciler, İzmir Bilim Olimpiyatlarında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.