Şemdinli'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen Eren/Abluka2 Jandarma Er Muhterem Şengül (Tütünlü1) operasyonu kapsamında; 16 Haziran 2022 günü Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsal alanında operasyon düzenlendi. Düzenlene n operasyonda; 1 adet tüp ve içerisinde 50 kilo Amonyum Nitrat bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği bulundu. METİ Timi tarafından olay yerinde imha edilmiştir. 2 adet AK47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet AK47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 535 adet 12.7 mm. Uçaksavar mühimmatı, 154 adet 14.5 mm uçaksavar mühimmatı, 6 adet 25 milimetre tahrip ve yangın mühimmatı, 157 adet Bixi Makineli tüfeği mühimmatı, 153 adet AK47 Kalaşnikof Piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet 120 milimetre havan mühimmatı,1 adet VS50 antipersonel mayını, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 1 adet 81 milimetre havan mühimmatına ait kuyruk, 1 adet el telsizine monte edilmiş uzaktan kumanda düzeneği,1 adet uzaktan kumanda düzeneği, 1 adet sekizli pil bloğu, 250 metre bakır kablo ve malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.