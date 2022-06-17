Hakkari polisi miniklerin karne heyecanına ortak oldu

Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki polis ekipleri, karnelerini alan minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Hakkari merkez başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerde eğitime olan desteğini sürdürmeye devam eden Hakkari polisi, karne gününde de öğrencileri yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal ve beraberindeki toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri ile birlikte Hacı Salih Şen İlköğretim Okulunda karne dağıtım törenine katıldı. Burada anaokulu başta olmak üzere birinci ve ikinci sınıf öğrencilere karnelerini dağıtan ekipler, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular. Öğrencilerle yakından ilgilenen polisler, kendilerine hediyeler takdim ederek öğrencilere iyi tatiller diledi.

Karnelerini polisten alan öğrenciler ise polislere tatilde kitap okuyacaklarının sözünü verdi.

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