Çukurca’da karne heyecanı

– Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, düzenlenen karne programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile birlikte Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne programına katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Kurt, “Yaz tatilinde sizlerden isteğimiz kitap okumanız, gezip dolaşmamız ve dinlenmenizdir” dedi. Kaymakam Kurt, bir yıl boyunca eğitim ve öğretimi için çalışıp yorulan öğretmenlere de iyi tatiller diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.