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Yüksekova'da zincirleme kaza: 4 yaralı

DHA

Yüksekova'da zincirleme kaza: 4 yaralı


Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 4 otomobil ile bir minibüsün karıştığı zircirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17:00 sıralarında Yüksekova-Şemdinli karayolundaki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin  isimleri öğnenilmeyen  bir minibüs ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-06-17 20:03:25

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