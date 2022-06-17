Hakkari'de trafik kazası: 7 yaralı

HakkariVan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan HakkariVan karayolu Erziki mevkiinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araçta 2, diğer araçta ise 5 kişi olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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