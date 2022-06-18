Hakkari Üniversitesi'nden "1. Kültür Varlıkları Çalıştayı"

Hakkari'nin kültürel mirası ve kültür varlıklarının açığa çıkarılması amacıyla “1. Hakkari Kültür Varlıkları Çalıştayı” düzenlendi.

Hakkari'nin kültürel mirası ve kültür varlıklarının açığa çıkarılması amacıyla Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “1. Hakkari Kültür Varlıkları Çalıştayı” düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Aksoy, “Bu çalıştayın meydana gelmesinde Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş hocamızın büyük katkıları olmuştur. Fakülte olarak yaptığımız birinci çalıştay. İnşallah sonbahara doğru bu daha büyüğünü gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş ise, “Bugün burada ‘1. Hakkari Kültür Varlıkları Çalıştayı’ için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hakkari coğrafyası, sosyolojisi ile yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla bize ne diyor anlamaya çalışalım. Yaşadığımız coğrafyayı dinlememiz gerekir. Bu çalıştayın temel amacı Hakkari merkez ve taşrada kültür varlıkları ile ilgili olumlu bir algı oluşturmaktır. Meydan Medresesi ile ilgili iyi bir noktaya geldik. Şimdi önümüzde Zeynel Bey Türbesi ve Medresesi var. Uzun çalışmalarımızın ardından Zeynel Bey Türbesi’nin tahsisini aldık. Oradan nasıl bir şeyler çıkarabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Bunu da çalıştayımıza katılan hocalarımızın da öneri ve görüşlerini alarak birlikte yapmak istiyoruz. Çünkü Zeynel Bey Hakkari ile Osmanlı tarih ve kültüründe çok önemli bir değerdir. Ayrıca Hakkari ilimizde kültür varlıkları ile ilgili nasıl bir hassasiyet oluşturabiliriz, bunun çalışmalarını da yürütüyoruz. Bu coğrafyalar İslam ile çok erken dönemde buluşan coğrafyalar ve Hakkari çok uzun yıllar bir beyliğin merkezi olarak kalmıştır. 1850’li yıllara kadar bu devam etmiştir. Burada çok ciddi kültürel varlıkların olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmı hala ayakta ama önemli bir kısmı ortada yok. Bunlardan bir tanesi Mir Kalesi. 1900’lerin başına kadar dimdik ayakta ama şu anda bir taşı bile ortalıkta yok maalesef. Zeynel Bey Medresesi’nden sonra oraya inşallah üniversite olarak yoğunlaşacağız. Mir Kalesi şehrimiz için çok önemli bir merkezdir. Bir şehri, bir coğrafyayı geliştirmenin ve o gelişimine katkı sunmanın en önemli ayaklarından biri de kültürel varlıklarıdır. Biz Üniversite olarak bu alanda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından 5 oturum şeklinde düzenlenen çalıştaya geçildi. Çalıştayda Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu “Mukaddes Emanetler ve Hakkari Yöresi Kültür Varlıklarındaki İzleri” konu başlığında, Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu “Hakkari’deki Tescilli Kültür Varlıkları” konu başlığında, Van YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şehabettin Öztürk “Hakkari’deki Restorasyon Çalışmaları” konu başlığında, Van YYÜ Van MYO Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm Rehberliği Programı öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Buğrul “Hakkari’de El Sanatları” konu başlığında, Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hanefi Biber “Urartular ve Hakkari Arkeolojisi Üzerine Değerlendirme” konu başlığında, Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Top “Hakkari’deki Kültürel Miras Üzerine Değerlendirme”, Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Turgut “Hakkari’deki Doğu Süryani Mirası” konu başlığında, Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tahir Yaşar “Hakkari Kalesi ve Çevresi Hakkında Düşünceler” konu başlığında, Hakkari Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Dr. Öğretim Üyesi Murat Alandağlı, “Hakkari’de İskânın Oluşumu ve Gelişimi” konu başlığında, Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Yaşar Kaplan “Hakkari Emirleri Döneminin Kültürel Varlıkları” konu başlığında, Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Ömer Tanyürek, “Hergel Kaya Mezarı” konu başlığında, Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu FinansBankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Engin Korkmaz “İnsan Düşüncesinin Küçük El Sanatlarına Yansıması: Hakkari Örneği” konu başlığında, Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Kader Mühürdaroğlu “Hakkari Yerel Evleri” konu başlığında, Fotoğrafçı Enver Özkahraman, “Eski Zaman Hakkari Fotoğrafları” konu başlığında, Van Müzesi’nden Arkeolog Orhan Çetin “Van Müzesi’ndeki Hakkari Menşeli Eserler” konu başlığında, Mimar Nurcan Adıyaman “Çukurca Taş Evleri Mimarisi” konu başlığında, Hakkari Üniversitesi’nden Hacı Tansu, “Hakkari’nin Kültürel Mirasına Ait Yol Güzergâhları” konu başlığında katılımcılara bilgi verdiler.

Çalıştay, müzakere ve genel değerlendirmenin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Çalıştay çerçevesinde Zap Vadisi gezisi düzenlendi. Güzergah çerçevesinde kale, Steller, Kızıl Kümbet, Melik Esad Camii ve Mezarlık, Hakkari Kent Arşiv ve Etnoğrafya Müzesi, Zeynel Bey Medresesi, Hacılar Çeşmesi, Seyir Tepesi, Üzümcü köyü ve Narlı köyüne gezi düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Aksoy, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Çiçek, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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