Dağcılar, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağına tırmanış gerçekleştirdi

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Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği'ne üye 6 dağcı, 3

3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği'ne üye 6 dağcı, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak, Hakkari'nin tanıtımı amacıyla 6 kişilik dağcı grubuyla zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek tüm doğa severleri Hakkari'ye davet etti. Sümbül Dağı zirvesinde hatıra fotoğrafı çektiren dağcılar, muhteşem Hakkari'nin görüntüsüne hayran kaldıklarını söylediler.

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