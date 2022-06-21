4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali için hazırlık sürüyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl düzenlenecek olan 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali hazırlıkları sürüyor.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, 23 Haziran Perşembe günü başlayacak olan Çukurca 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali için esnafı ziyaret etti. Esnafa yapılacak festival hakkında bilgi veren Kaymakam Kurt, festivalin 2326 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini kaydetti. Festival için ilçeye gelecek misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması gerektiğini belirten Kaymakam Hasan Kurt, “Çukurca insanı sıcakkanlıdır ve misafirperverdir. Siz esnafımızdan ve Çukurcalı hemşehrilerimizden isteğimiz, gelen misafirlerimizle en iyi şekilde ilgilenmeniz. Ülkemizin birçok ilinden gelen misafirlere ev sahipliğimizi hep birlikte güzelce yapalım” dedi.

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