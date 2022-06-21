Hakkari'de bıçaklı kavga: 1 ölü

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Hakkari'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 genç öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Hakkari kent parkta iki grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki A.A. isimli genç bıçakla ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, olayı öğrenen A.A.'nın yakınları hastane önüne akın etti.

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