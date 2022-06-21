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Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

DHA

Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Agit Akar (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Olay, akşam saatlerinde Hakkari merkezde bulunan Kent Parkta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle iki grup bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Agit Akar, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-06-21 23:40:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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