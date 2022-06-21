Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Agit Akar (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hakkari merkezde bulunan Kent Parkta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle iki grup bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Agit Akar, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-06-21 23:40:34



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