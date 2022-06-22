Yüksekova’da imece usulü koyun kırkma

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar imece usulüyle koyun kırkmaya başladı.

Yüksekova ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde ikamet eden çiftçiler, yaylaya çıkarttıkları 2 bin koyunu imece usulü kırkmaya başladı. Çiftçi Perviz Geçirgen, küçükbaş hayvancılığıyla geçimlerini sağladıklarını belirterek, “Havaların ısınmasıyla her sene bu mevsimde kırkma işlemini imece usulüyle yapıyoruz. Hayvancılığın zor bir süreçten geçmesine rağmen bölge ekonomisine katkı sunmak için sürdürmeye devam ediyoruz. Bizler de köyümüze ait 2 bin koyunun kırkmasını komşularımızın ve akrabalarımızın yardımıyla şenlik havasını aratmayacak şekilde gerçekleştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.