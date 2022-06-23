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Müftü Fakirullahoğlu: "Vekaletle kurban organizasyonuna destek gelmeye devam ediyor"

İHA

Müftü Fakirullahoğlu: "Vekaletle kurban organizasyonuna destek gelmeye devam ediyor"

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Ülke olarak Müslüman toplumlarına umut olma gibi bir misyona sahibiz” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na her kesimden destek gelmeye devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Harun Aşan da kurban vekaletlerini verdi.
Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, "Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kurum ve kuruluş yetkilileri ile yöre halkının organizasyona desteklerini esirgemediler. Bizler yurt içi veya yurt dışında bulunan Müslüman kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde his etmezsek, Peygamber Efendimizin deyimiyle kamil mümin olamayız. Öncelikle kendimiz için istediğimizi Müslüman kardeşlerimiz için de isteyeceğiz. Bizler sofralarımızda envai çeşit yemek bulundurma lüksüne sahip iken, onların yıl boyunca bir kez et bulamaması bizlere yakışmaz. Bebeklerimize her türlü yiyecek yedirme imkanı varken, onların yılda bir kez bulabildikleri kurban etlerini öğütüp mama olarak küçük çocuklarına yedirmeleri Peygamber Efendimizin ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ hadisi ile örtüşmez. Ülke olarak Müslüman toplumlarına umut olma gibi bir misyona sahip isek, onların acılarına duyarsız kalamayız" dedi.
Vatandaşlara çağrıda bulunan İsmail Fakirullahoğlu, "Vekaletlerini verdikleri kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve dini hükümler çerçevesinde amacına uygun şekilde ifa edilmesinde hiç aksaklık yaşanmayacağından emin olmalarını istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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