LÖSEV’de et ve et ürünleri desteği

– LÖSEV, kanser ile mücadele eden aileleri 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleri ile desteklemeye devam ediyor.

LÖSEV, Kurban Bayramı’nda yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. LÖSEV’in et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor. LÖSEV 2022 Kurban Bayramı’na kadar 81 ilde yaptığı dağıtımları aralıksız sürdürüyor. Hakkari'de aileler için yapılan et ve et ürünleri yardımında LÖSEV’e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri dağıtıldı. Hasta ve aileleri, “LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükemedi. Sofraya ne koyacağım diye hiç düşünmedim. LÖSEV’e bağış yapan hayırseverlere biz de hayır dualarımızı sunuyoruz, Allah bağışlarını kabul etsin, Allah razı olsun” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.