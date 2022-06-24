"3x3 Sokak Basketbol ve Voleybol Şampiyonası" sona erdi

Hakkari Belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kent Park'ta düzenlenen "3x3 Sokak Basketbol ve Voleybol Şampiyonası" finali maçıyla sona erdi.

Etkinliğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Aktaş, Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Fahri Güldal, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, etkinlik alanında açılan ve değişik yemeklerin sergilendiği stantları tek tek dolaştı.

“Hakkari'de Hayat Var” yazılı tişörtlerle müsabakalara katılan iki grubun maçı renkli görüntülere sahne oldu. Basketbol ve voleybol şampiyonasında ilk üçe giren takımlara Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri tarafında madalya, kupa ve ödüller verildi.

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